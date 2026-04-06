Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iraanse civiele infrastructuur

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw gedreigd met aanvallen op Iraanse civiele infrastructuur. Tijdens een persconferentie herhaalde hij dat hij alle bruggen en energiecentrales in het land zal vernietigen als er geen deal komt voor de deadline dinsdag. Diezelfde bewoordingen gebruikte hij zondag ook.

De deadline loopt volgens Trump om 02.00 uur Nederlandse tijd af in de nacht van dinsdag op woensdag. Hij zei de infrastructuur binnen vier uur te kunnen vernietigen, "als we dat zouden willen".

Trump benadrukte dat het heropenen van de Straat van Hormuz een "zeer grote" prioriteit is. Vrije doorvaart door de belangrijke zeestraat moet volgens hem onderdeel zijn van elk akkoord met Iran. Volgens de president verlopen gesprekken met het land "goed", in aanloop naar de deadline van dinsdag.

De voorzitter van EU-leiders, António Costa, waarschuwde eerder op maandag dat het aanvallen van civiele infrastructuur tijdens een oorlog illegaal is en onaanvaardbaar.