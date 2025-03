Sabalenka via titelverdedigster Collins naar kwartfinale Miami

MIAMI (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft de kwartfinales van het WTA-toernooi van Miami bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld rekende in twee sets af met de Amerikaanse titelverdedigster Danielle Collins: 6-4 6-4.

De als eerste geplaatste speelster won in de eerste set twee keer de opslagbeurt van de Amerikaanse nummer 15 van de WTA-ranking en leverde haar eigen service één keer in. In de tweede set brak Sabalenka haar tegenstander meteen en sloeg toe op haar derde matchpoint. Ze neemt het in de kwartfinale op tegen de Chinese Zheng Qinwen.

Emma Raducanu bereikte voor het eerst sinds haar eindzege van de US Open in 2021 de kwartfinale van een WTA-1000 toernooi. De 22-jarige Britse nummer 60 versloeg de als zeventiende geplaatste Amanda Anisimova uit de Verenigde Staten in twee sets: 6-1 6-3. Raducanu neemt het in de kwartfinale op tegen de winnares van de partij tussen Marta Kostjoek uit Oekraïne en de Amerikaanse Jessica Pegula.