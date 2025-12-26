ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse tennisser Draper zegt af voor Australian Open

Sport
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 22:02
anp261225114 1
LONDEN (ANP/AFP) - De Britse tennisser Jack Draper mist de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Draper, de nummer 10 van de wereld, komt al niet meer in actie sinds hij zich in augustus terugtrok voor de tweede ronde van de US Open vanwege een armblessure.
"Het is een heel moeilijke beslissing om af te zeggen voor een van de grootste toernooien in onze sport", zegt de 24-jarige Draper in een videoboodschap op sociale media. "Ik kamp al heel lang met deze blessure. Ik ben nu in de allerlaatste fase van het herstelproces en zo snel weer de baan op stappen voor een best-of-five-tenniswedstrijd lijkt me op dit moment gewoon geen verstandige beslissing."
Voor zijn blessure was Draper bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe met onder meer winst van het masterstoernooi van Indian Wells.
Het grandslamtoernooi van Melbourne begint op 18 januari.
loading

POPULAIR NIEUWS

telemmglpict000405103522 17340071034740 trans nvbqzqnjv4bqm1jqde5a ojsmcyblbifdf4xpit dmgvdp2n7fdd82k

Negen vroege signalen van dementie om op te letten (bij je familie)

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

2025-06-25T092109Z_1749033429_RC2L9FA2EOV9_RTRMADP_3_NATO-SUMMIT.JPG

Hoeveel vernedering kan Europa nog slikken van Amerika?

ANP-545682578

Echte nieuwe politiek: in januari hebben we een kabinet

3b31e52a-49c9-44dc-ac7d-01aab220e6a0

Wat is dat eigenlijk: een goede jeugd?

generated-image (1)

Binnen 7 seconden weet je al of je iemand een eikel vindt

Loading