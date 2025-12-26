Britse tennisser Draper zegt af voor Australian Open

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse tennisser Jack Draper mist de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Draper, de nummer 10 van de wereld, komt al niet meer in actie sinds hij zich in augustus terugtrok voor de tweede ronde van de US Open vanwege een armblessure.

"Het is een heel moeilijke beslissing om af te zeggen voor een van de grootste toernooien in onze sport", zegt de 24-jarige Draper in een videoboodschap op sociale media. "Ik kamp al heel lang met deze blessure. Ik ben nu in de allerlaatste fase van het herstelproces en zo snel weer de baan op stappen voor een best-of-five-tenniswedstrijd lijkt me op dit moment gewoon geen verstandige beslissing."

Voor zijn blessure was Draper bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe met onder meer winst van het masterstoernooi van Indian Wells.

Het grandslamtoernooi van Melbourne begint op 18 januari.