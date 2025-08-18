Media: Zelensky spreekt Kellogg voor overleg met Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontmoet maandag ook de Amerikaanse gezant voor Oekraïne, Keith Kellogg, bericht het Oekraïense persbureau Ukrinform. Dat gebeurt voor Zelensky's overleg met de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis.

Zelensky en Kellogg ontmoetten elkaar vorige maand nog in Kyiv. Zij hadden het toen over onder meer de versterking van de Oekraïense luchtverdediging en Amerikaanse wapens voor Oekraïne.

De Oekraïense leider is al in Washington en heeft een reeks besprekingen voordat hij naar Trump gaat. De twee spreken elkaar ongeveer een uur, aldus het door het Witte Huis gedeelde programma. Zelensky spreekt voorafgaand ook nog met de groep Europese leiders die later in het Witte Huis worden verwacht.