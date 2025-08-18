ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media: Zelensky spreekt Kellogg voor overleg met Trump

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 15:37
anp180825104 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontmoet maandag ook de Amerikaanse gezant voor Oekraïne, Keith Kellogg, bericht het Oekraïense persbureau Ukrinform. Dat gebeurt voor Zelensky's overleg met de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis.
Zelensky en Kellogg ontmoetten elkaar vorige maand nog in Kyiv. Zij hadden het toen over onder meer de versterking van de Oekraïense luchtverdediging en Amerikaanse wapens voor Oekraïne.
De Oekraïense leider is al in Washington en heeft een reeks besprekingen voordat hij naar Trump gaat. De twee spreken elkaar ongeveer een uur, aldus het door het Witte Huis gedeelde programma. Zelensky spreekt voorafgaand ook nog met de groep Europese leiders die later in het Witte Huis worden verwacht.
Vorig artikel

Trump voor komst Zelensky: grote dag in het Witte Huis

Volgend artikel

Wall Street wacht op Oekraïne-overleg en Fed-conferentie

POPULAIR NIEUWS

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

ANP-522711683

Yuval Noah Harari: Hoe bescherm we ons brein tegen junkinformatie?

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

ANP-530962663

Overal op aarde verdwijnt zoetwater in razend tempo. En dat komt niet eens door smeltend ijs