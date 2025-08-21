ECONOMIE
Nederlands militair vliegtuig dropt langer voedsel boven Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 15:52
DEN HAAG (ANP) - Een Nederlands militair transportvliegtuig blijft langer in Jordanië om voedsel en andere hulpgoederen boven de Gazastrook te droppen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het toestel vrijdag zou terugkeren naar Nederland. De Hercules C-130 blijft ook de "komende dagen" op verzoek van de Jordaanse autoriteiten hulp afgooien, aldus demissionair minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC).
Meerdere landen werken mee aan de droppings. Een Nederlandse Hercules C-130 gooit sinds twee weken goederen af boven de Palestijnse kuststrook. In het begin kampte het toestel met technische problemen. Daarom is later een ander vliegtuig gestuurd. In totaal heeft de Nederlandse luchtmacht al meer dan 81.000 kilo aan voornamelijk levensmiddelen gedropt, aldus Defensie.
Israël vraagt klinieken vertrek uit Gaza-Stad voor te bereiden

Walmart na resultaten flink omlaag op afwachtend Wall Street

