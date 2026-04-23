VN: 30 miljoen mensen vallen terug in bittere armoede door oorlog

BANGKOK (ANP/RTR) - Meer dan 30 miljoen mensen vallen terug in bittere armoede door de gevolgen van de oorlog die Israël en de VS tegen Iran zijn begonnen. Dit stelt de chef van het VN-ontwikkelingsprogramma, de voormalige Belgische premier Alexander De Croo.

Het verlammen van de scheepvaart door blokkades van de strategische Straat van Hormuz zorgt niet alleen voor meer schaarste op de oliemarkt, maar ook op die van kunstmest. Volgens De Croo neemt de productiviteit in de landbouw af en daalt de opbrengst later.

Hij meent dat dit ook niet meer voorkomen kan worden door de zeestraat onmiddellijk te heropenen. Een oorlog kan de voedselproductie in acht weken ruïneren, en dan duurt het herstel decennia.

De prijs van voedsel stijgt door de afnemende oogsten verder. Hierdoor worden de meest kwetsbaren nog harder getroffen. Ook mensen die afhankelijk zijn van buitenlandse hulp, zoals bijvoorbeeld in Gaza of Soedan, krijgen het volgens hem zwaar te verduren omdat er minder voedselhulp beschikbaar komt.