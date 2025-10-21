Warner Bros onderzoekt opties na recente interesse

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Warner Bros. Discovery onderzoekt opties om de waarde voor aandeelhouders te maximaliseren. De stap volgt op "ongevraagde interesse" die het entertainmentbedrijf heeft ontvangen van meerdere partijen voor het hele bedrijf of delen ervan, maakte Warner Bros bekend.

Warner Bros evalueert een "breed scala aan strategische opties", waaronder het doorgaan met de geplande opsplitsing van het concern, een verkoop van het hele bedrijf, of het verkopen van losse onderdelen. Het concern maakte in juni bekend zich op te splitsen in twee beursgenoteerde ondernemingen, waarbij de streaming- en filmstudio-activiteiten worden gescheiden van de tv-netwerkactiviteiten.

Daarnaast waren er vorige maand berichten dat het concern wordt overgenomen. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat filmstudio Paramount Skydance een overnamebod aan het voorbereiden was. Later kwamen er berichten dat Warner Bros het bod zou hebben afgewezen.

Geen einddatum

Warner Bros gaf aan dat er geen einddatum is vastgesteld voor de afronding van het onderzoek naar de alternatieve opties. "Afgezien van de splitsingstransactie die al in gang is gezet, kan er geen garantie worden gegeven dat dit proces zal leiden tot een transactie of een andere uitkomst voor het bedrijf", stelt Warner Bros.

Warner Bros. Discovery ontstond in 2022 door de fusie tussen WarnerMedia en Discovery. Het concern heeft eerder ook een herstructurering in twee divisies afgerond om in te spelen op de verschuiving van traditionele betaaltelevisie naar nieuwe onlineopties.

Warner Bros. Discovery zit onder andere achter televisiezenders als CNN en Discovery, maar ook streamingdienst HBO Max valt bijvoorbeeld onder het mediaconglomeraat.