Warner Bros. stijgt op Wall Street na hoger bod van Netflix

NEW YORK (ANP) - Warner Bros. Discovery is dinsdag een van de stijgers op de beurzen in New York. Het bedrijf won 1,2 procent aan beurswaarde na een bericht van zakenkrant The Wall Street Journal. Hierin schreef de krant dat Netflix zijn bod op de entertainment- en streamingactiviteiten, waaronder de studio's en streamingdienst HBO Max van Warner Bros. Discovery, heeft verhoogd. De biedingsstrijd rond het mediaconcern gaat daarmee een nieuwe ronde in.

Ook Paramount en Comcast hebben volgens de krant een tweede bod uitgebracht. Paramount zou een bod hebben gedaan op Warner Bros. Discovery in zijn geheel, inclusief de televisiezenders CNN, Discovery en TNT. Comcast zou alleen interesse hebben in de entertainmenttak van Warner Bros. Discovery. Netflix zakte 0,4 procent. Paramount noteerde een fractie hoger en Comcast een fractie lager.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 47.423 punten. De S&P 500-index klom hetzelfde percentage tot 6836 punten en techgraadmeter Nasdaq herstelde 0,5 procent op 23.390 punten.