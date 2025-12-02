Succesvolle afslankmedicatie zoals Wegovy, Ozempic
en Mounjaro zijn razend populair vanwege hun bewezen effectiviteit bij gewichtsverlies, maar werden tot nu toe alleen als prik voorgeschreven. Die beperking lijkt binnenkort verleden tijd: volgens The Economist
staan nieuwe, makkelijk te gebruiken pillen op het punt om de markt te veroveren. Fabrikanten werken aan orale vormen die niet alleen eenvoudiger zijn voor de gebruiker, maar ook effectiever en zelfs langer werkzaam kunnen zijn dan de huidige injecties.
Dat is goed nieuws voor miljoenen mensen die worstelen met obesitas
. Het dagelijks of wekelijks moeten injecteren is voor velen een hoge drempel; pillen zijn laagdrempelig, discreet en makkelijk in het dagelijks leven te integreren. Daardoor zal naar verwachting het aantal gebruikers verder toenemen én kan de gezondheid van een grote groep mensen structureel verbeteren. Het Amerikaanse FDA heeft al meerdere proefstudies goedgekeurd waarin orale GLP-1-receptoragonisten hun werking bevestigen.
Een opmerkelijke ontwikkeling is dat met deze nieuwe medicijnen niet alleen het gewicht effectiever wordt aangepakt, maar ook aanverwante kwalen als diabetes en hart- en vaatziekten kunnen worden verminderd. Volgens een recente epidemiologische studie die is aangehaald door de New England Journal of Medicine,
kan het gebruik van deze middelen leiden tot een vermindering van ernstige cardiovasculaire aandoeningen bij obese patiënten.