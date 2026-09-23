Waterpeil belangrijk knelpunt Rijn richting nieuw dieptepunt

KAUB (ANP) - Het waterpeil bij het Duitse Kaub, een belangrijk knelpunt in de Rijn, zakt deze week tot een zeer laag niveau. De waterstanden in de Rijn in Duitsland zijn weer gezakt door de aanhoudende droogte.

Halverwege augustus zakte het waterpeil bij Kaub, nabij Koblenz, al tot onder de 10 centimeter. Destijds was er angst dat de belangrijke waterweg in twee afzonderlijk bevaarbare delen zou worden gesplitst.

De voorspelling van de Duitse binnenvaartbeheerder WSV laat zien dat het waterpeil donderdag opnieuw onder de 10 centimeter zakt. Het waterpeil is gemeten tegen een vastgesteld punt. De vaardiepte bij Kaub is ruim 1 meter dieper dan het waterpeil.

Hoge transportkosten

Eind van de maand lijkt het waterpeil zelfs negatief te worden, volgens de voorspelling. Dat zou betekenen dat er nog amper vracht langs dit punt in de Rijn vervoerd kan worden, stelt binnenvaartexpert Wouter van der Geest.

Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden met hoge transportkosten, omdat schepen met minder lading kunnen varen.