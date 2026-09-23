H'ART start inrichting Matisse-expo met uitpakken sleutelwerk

AMSTERDAM (ANP) - In het H'ART Museum in Amsterdam is de inrichting begonnen van de overzichtstentoonstelling van het werk van de Franse schilder Henri Matisse, die op 3 oktober opengaat voor het publiek.

Woensdagochtend is een van de sleutelwerken uitgepakt en op zaal gehangen. Het is Figure décorative sur fond ornemental (Nice, 1925-1926). Het schilderij geldt als belangrijk in het oeuvre van Matisse, omdat hij hier "verschillende kernideeën uit zijn werk in één radicale compositie samenbrengt. De figuur en de achtergrond worden bijna één geheel, waardoor vooral ritme, kleur en decoratie het beeld bepalen", zegt een woordvoerder van het museum.

Een ander bijzonder schilderij van Matisse dat te zien zal zijn, is La Blouse Roumaine (1940). Dat wordt vrijwel nooit uitgeleend - dit wordt de tweede keer.

Centre Pompidou

In totaal telt de expositie tachtig werken, allemaal uitgeleend door het Centre Pompidou in Parijs, dat momenteel dicht is voor renovatie. Daarvan zijn er 37 van Matisse, zowel schilderijen en sculpturen als grafisch werk. De overige kunstwerken zijn van tijdgenoten en navolgers, zoals Picasso, Barnett Newman en Mark Rothko.

Henri Matisse (1869-1954) geldt als een van de meest vernieuwende kunstenaars van de 20e eeuw. "Hij brak met alle academische tradities", zegt museumconservator Birgit Boelens.

Het is pas de derde keer dat zijn werk op deze schaal in Nederland te zien zal zijn. De laatste keer was in 2015. De tentoonstelling Chez Matisse - Masterpieces from Centre Pompidou loopt tot en met zondag 14 februari. Het H'ART Museum heeft geen eigen collectie, maar werkt voor zijn tentoonstellingen samen met andere instellingen uit binnen- en buitenland.