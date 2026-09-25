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Waterpeil bij belangrijk knelpunt Rijn zakt tot nieuw dieptepunt

Economie
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 17:20
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KAUB (ANP/DPA) - Het waterpeil in de Rijn in Duitsland heeft een nieuw laagterecord bereikt door de aanhoudende droogte. Het waterpeil bij het Duitse Kaub, een belangrijk knelpunt in de Rijn, zakte half augustus tot onder de 10 centimeter. Uit cijfers van de Waterwegen- en Scheepvaartautoriteit (WSA) blijkt vrijdag dat het peil is gedaald tot 2 tot 5 centimeter onder dat niveau.
"De situatie blijft gespannen", zegt een woordvoerder van de WSA. De bevaarbare waterdiepte is niet het waterpeil van de Rijn op dat punt. Onder het peil is nog ongeveer een meter water.
Bij andere meetstations langs de Rijn worden de komende dagen ook historische dieptepunten verwacht. Door het lage water hebben Duitse bedrijven hogere transportkosten, omdat schepen met minder lading kunnen varen.
Ook in Nederland heeft de scheepvaart last van de lage waterstanden. Schepen op de IJssel kunnen sinds vrijdagochtend tussen Zutphen en Westervoort alleen nog in de richting van Arnhem varen. Rijkswaterstaat meldde dat de maatregel waarschijnlijk tot in elk geval 8 oktober blijft gelden.
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