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Noord-Holland wil 'duidelijke afspraken' over verduurzaming Tata

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 17:31
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HAARLEM (ANP) - De provincie Noord-Holland wil "duidelijke afspraken" maken over de verduurzaming van Tata Steel, maar daarvoor is meer tijd nodig. De provincie, het Rijk en het staalbedrijf hadden afgesproken om dit voor 30 september 2026 te doen. Die deadline wordt echter een halfjaar opgeschoven, naar 1 maart 2027.
De overheden willen een zogeheten maatwerkafspraak maken met de in Noord-Holland gevestigde staalproducent. Als Tata Steel concrete stappen zet om te verduurzamen, is het Rijk van plan daar maximaal 2 miljard euro aan bij te dragen. De planning is echter onzeker geworden, omdat de omgevingsdienst de vergunningen van de twee vervuilende kooksgasfabrieken al wil intrekken.
"De provincie Noord-Holland vindt een gezondere leefomgeving in de IJmond belangrijk", zegt gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA). "Daarvoor willen we duidelijke afspraken over de verduurzaming van Tata Steel in de toekomst. Tegelijk houden we toezicht en handhaven we dat de huidige fabrieken binnen de wet- en regelgeving blijven."
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