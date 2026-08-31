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Waterstanden Rijn in Duitsland flink gestegen door regen

Economie
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 13:42
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KAUB (ANP/RTR) - De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen. Dat meldt de Duitse binnenvaartbeheerder WSV. Het waterpeil bij Kaub, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Maar binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken.
Eerder deze maand dreigde de rivier opgesplitst te worden in twee delen toen het waterpeil was gezakt tot onder de 10 centimeter, volgens de Duitse branchevereniging voor binnenvaart BDB. Dit peil betekent niet dat de vaardiepte maar enkele centimeters was. Het waterpeil is gemeten tegen een vastgesteld punt. De vaardiepte bij Kaub, nabij Koblenz, is ruim een meter dieper dan het waterpeil.
Door de lage waterstanden worden schepen maar deels beladen. Er zijn daarom meer schepen nodig om dezelfde lading te vervoeren en dat leidt tot hogere transportkosten.
Richting het eind van de week zal het waterpeil dalen richting de 53 centimeter, is nu de verwachting.
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