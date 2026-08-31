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Groninger vrijgesproken van beramen ontvoering Amalia

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 13:35
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DEN HAAG (ANP) - Een 33-jarige Groninger is maandag vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter verkeerde Anne Romke van der H. in een psychose, maar waren er nooit daadwerkelijke plannen voor een ontvoering.
Het Openbaar Ministerie had eerder tbs met dwangverpleging geëist tegen de man. De Groninger werd in januari 2026 aangehouden nadat hij op een hotelbalkon in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Hij was in het bezit van twee bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil.
Het OM ging er aanvankelijk van uit dat de Groninger aanslagen wilde plegen op prinses Amalia en Alexia. Later werd die verdenking afgezwakt naar plannen om Amalia te ontvoeren.
Uit onderzoek komt naar voren dat de Groninger in de waan was dat hij een relatie had met Amalia. "Hij wilde met haar trouwen en survivallen in Polen. De bijlen had hij gekocht als onderdeel van een hele survivalset", aldus de rechter.
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