Webwinkels bereiden zich maandenlang voor op drukke feestmaand

DEN HAAG (ANP) - Webwinkels bereiden zich al maanden voor op de drukke dagen aan het eind van het jaar. "We beginnen ieder jaar in januari al met plannen, want de feestdagen zijn een enorm project voor ons", zegt een woordvoerder van bol. "Het is een periode die begint met Black Friday en pas na kerst wordt afgesloten."

Ook Wehkamp is al lange tijd bezig met de voorbereidingen voor deze drukke tijd. "De voorbereidingen beginnen al een jaar vooraf, met het selecteren van de juiste producten voor deze periode, van feestelijke kleding tot speelgoed", zegt een woordvoerder. De afgelopen maanden zijn er volgens hem "miljoenen artikelen" aan de voorraad toegevoegd. "Op piekdagen versturen we richting de 100.000 pakketten."

Voor Zalando is de zogenoemde Cyber Week "een van de belangrijkste winkelmomenten van het jaar". "De voorbereidingen, bijvoorbeeld binnen de techafdeling, zijn aan het begin van het jaar begonnen om goed voorbereid te zijn op de toegenomen drukte, met name op Black Friday zelf", aldus een woordvoerder. Ook zet Zalando in deze periode meer tijdelijke werknemers via uitzendbureaus in.

Webshops

De webshops wachten net als andere winkels niet met aanbiedingen tot Black Friday. "We beginnen eerder met aanbiedingen, dat heeft ermee te maken dat consumenten dat inmiddels verwachten", zegt de woordvoerder van Wehkamp. "Het geeft onze klanten ook de mogelijkheid om van de aanbiedingen te profiteren zonder dat ze hoeven te wachten tot die ene dag." Ook Zalando begint met een "opwarmperiode" voor de kortingsdagen.

Bol adviseert mensen op tijd hun bestelling te doen voor de feestdagen, om ervoor te zorgen dat ze hun aankopen op tijd in huis hebben. Wehkamp blijft bij het doel om bestellingen de volgende dag bij de klant thuis te hebben. Daarom gaat het onlinewarenhuis al in de zomer met logistieke partners DHL en Dynalogic om tafel. Volgens de woordvoerder komt meer dan 98 procent van de bestellingen binnen het gestelde tijdsbestek bij de klant.