De NSC-parlementariërs Rosanne Hertzberger en Femke Zeedijk leggen hun Kamerlidmaatschap neer. Dat heeft fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven bekendgemaakt na afloop van de wekelijkse fractievergadering van de regeringspartij. Aanleiding is de onrust die vorige week ontstond in het kabinet naar aanleiding van de rellen in Amsterdam en het daarop volgende vertrek van NSC-staatssecretaris Nora Achahbar.