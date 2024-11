Kamermeerderheid tegen debat over net afgewende kabinetsval

DEN HAAG (ANP) - Een Kamermeerderheid is tegen een debat over de afgewende kabinetsval nadat NSC-staatssecretaris Nora Achahbar vrijdag was afgetreden. Oppositiepartijen hoopten dat NSC bereid was in te stemmen met dit verzoek van Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA. Interim-partijleider van NSC Nicolien van Vroonhoven had evenwel "geen behoefte" aan een debat. "Wat ons betreft is de kous af, we kunnen verder", zei ze hierover.

Timmermans heeft een hoofdelijke stemming aangevraagd over zijn debataanvraag. Dat betekent dat elk Kamerlid voor of tegen mag stemmen. De hoofdelijke stemming vindt dinsdag tegen het einde van de middag plaats.