Week na bankroet Van Lier weer online met webshop

Economie
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 18:10
DEN HAAG (ANP) - Een webshop voor het Nederlandse schoenenmerk Van Lier is weer in de lucht, krap een week na het faillissement van een deel van het bedrijf. Het gaat om de site Vanlier1815.com, die expliciet verwijst naar de geschiedenis van het in 1815 opgerichte familiebedrijf dat bekend werd met nette leren herenschoenen.
De eerder bekende webshops van het schoenenmerk, Vanlier.nl en Vanlieroutlet.com, zijn net als vorige week onbereikbaar. De webshop die nu online staat, is dit jaar aangemaakt. De site heeft een beperkt aanbod van alleen herensneakers en loafers van suède.
Veel dochterondernemingen van Van Lier gingen vorige week bankroet en het is vooralsnog onduidelijk welke activiteiten doorgaan en welke niet. Moederbedrijf VANLIER B.V. viel niet onder het faillissement. De curator van de failliete onderdelen zegt op dit moment geen inhoudelijk commentaar te kunnen geven.
