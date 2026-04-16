Iran meldt toenadering tot VS, maar verschillen nog niet opgelost

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 11:00
TEHERAN (ANP/RTR) - Een Iraanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat er vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Een bezoek van de Pakistaanse legerleider aan Teheran zou hebben geholpen om de landen dichter bij elkaar te brengen, maar nog niet alle grote struikelblokken zijn weg.
Iran en de VS zijn het onder meer niet eens over Irans atoomprogramma. De Amerikanen willen dat Iran belooft geen kernwapens te ontwikkelen. Teheran zegt dat het nucleaire programma bedoeld is voor wetenschappelijke doeleinden en het opwekken van energie.
Wel heeft de Iraanse functionaris na het bezoek van de Pakistaanse legerleider Asim Munir meer hoop gekregen op een verlenging van een staakt-het-vuren en op nieuwe directe gesprekken tussen Iraanse en Amerikaanse vertegenwoordigers.
Het bestand tussen de VS en Iran is nu over de helft van de twee weken die vorige week werden aangekondigd. Een eerste gespreksronde in Pakistan leverde daarna nog geen vredesdeal op.
