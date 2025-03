Intiem dineren met Donald Trump, het kan: 5 miljoen dollar

Rijke Maga-fans kunnen een ontmoeting met de Amerikaanse president kopen. Je moet wel $5 miljoen betalen om de president één op één te eten op zijn landgoed in Florida, terwijl minder rijken $1 miljoen per persoon betalen om met hem te dineren in groepsverband.

Tijdens een zogenaamd candlelight dinner dat afgelopen zaterdag werd gehouden, werd toekomstige gasten van Mar-a-Lago gevraagd om $1 miljoen uit te geven voor een plek aan tafel schrijft Wired, dat een schriftelijke uitnodiging heeft gezien.

“U bent uitgenodigd voor een diner bij kaarslicht met als speciale gast president Donald J. Trump,” staat er op de uitnodiging, onder de kop ‘MAGA INC.’. “Aanvullende details worden verstrekt na RSVP. RSVP's worden ingewilligd op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. De ruimte is zeer beperkt. $ 1.000.000 per persoon.” RSVP of r.s.v.p. is een verzoek onderaan een uitnodiging om te reageren en aan te geven of men al dan niet ingaat op deze uitnodiging.

De genodigden werd gevraagd antwoord te sturen naar Meredith O'Rourke, die als nationaal financieel directeur en senior adviseur werkt voor Donald J. Trump for President 2024, het campagnecomité.

In de uitnodiging staat specifiek dat “Donald J. Trump op dit evenement verschijnt als hoofdspreker en niet vraagt om fondsen of donaties.” Het evenement vond plaats op 1 maart om 19.00 uur en stond in de officiële agenda van de president vermeld als het “MAGA INC. Candlelight Finance Dinner.”

Het is onduidelijk waar het geld naartoe gaat en waar het voor gebruikt zal worden. MAGA Inc heeft meer dan 450 miljoen dollar uitgegeven om Trump in 2024 te verkiezen, hoewel het Trump wettelijk niet is toegestaan om zich in 2028 kandidaat te stellen voor een derde presidentiële termijn, kan het toch bedoeld zijn voor zijn volgende campagne.

Zijn hele leven heeft Trump geprobeerd geld te verdienen met enkel zijn naam; van wijn tot biefstukken, van een Universiteit tot een luchtvaartmaatschappij. Het ging allemaal mis. Maar dit kan bijna niet mislukken.