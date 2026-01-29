ECONOMIE
Israël draagt dode Palestijnen over als laatste deel van ruil

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 17:04
GAZA-STAD (ANP/AFP) - De lichamen van vijftien dode Palestijnen zijn vrijgegeven door Israël en overgebracht naar Gaza. Het Rode Kruis heeft geholpen de doden over te brengen, meldt het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC). "Hiermee is een eind gekomen aan een maanden durende operatie die gezinnen heeft herenigd en de implementatie van de overeenkomst van het staakt-het-vuren heeft ondersteund", aldus de organisatie.
Voor iedere Israëlische gijzelaar die werd vrijgelaten uit Gaza, zou Israël de lichamen van vijftien dode Palestijnen vrijgeven. Maandag werden de stoffelijke resten van Ran Gvili overgedragen. Daarmee zijn alle gijzelaars, levend en dood, terug in Israël en komt ook een einde aan dit deel van de overeenkomst.
Onder de overeenkomst heeft Hamas de laatste twintig levende gijzelaars laten gaan, en de lichamen van 28 overledenen. In ruil zijn ook zo'n tweeduizend Palestijnse gevangenen vrijgelaten door Israël.
