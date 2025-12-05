ECONOMIE
Premier Tech nieuwe naamgever wielerploeg rond Van der Poel

vrijdag, 05 december 2025 om 12:13
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Premier Tech voegt zich de komende jaren bij Alpecin als naamsponsor van de wielerploeg waarvoor onder anderen Mathieu van der Poel uitkomt. Het Canadese bedrijf vervangt Deceuninck, waardoor de ploeg Alpecin-Premier Tech gaat heten.
Premier Tech, producent van onder meer verpakkingsmachines, was tot en met dit seizoen medenaamgever van de ploeg Israel - Premier Tech. Daar stopte het bedrijf vorige maand mee na toegenomen druk vanwege de Gaza-oorlog. Met de Belgische ploeg heeft het bedrijf een contract voor drie jaar getekend.
De Belgische kozijnenfabrikant Deceuninck maakte donderdag bekend te stoppen als naamsponsor. De ploeg ging sinds 2022 de weg op onder de naam Alpecin-Deceuninck.
Naast Van der Poel komen voor het Belgische team ook de Nederlanders Tibor Del Grosso, Oscar Riesebeek en Senna Remijn uit.
