Werkgelegenheid Duitse autosector op laagste niveau sinds 2005

WIESBADEN (ANP/DPA) - De werkgelegenheid in de omvangrijke Duitse auto-industrie is gedaald naar het laagste niveau sinds 2005 door de grote ontslagrondes bij autobouwers en toeleveranciers. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis.

Volgens Destatis werkten er eind juni in de autosector in Duitsland 691.500 mensen. Dat zijn 42.300 minder dan een jaar eerder, een krimp van bijna 6 procent. Bij autofabrikanten als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz zijn duizenden banen geschrapt om kosten te besparen vanwege moeilijke marktomstandigheden. Ook bij leveranciers van onderdelen als Continental, Bosch en Schaeffler is er de laatste jaren sprake van groot banenverlies.

De autosector blijft binnen de gehele Duitse industrie wel de op één na grootste branche qua werkgelegenheid. De machinebouw, met bijvoorbeeld productie van bedrijfsmachines, staat op de eerste plaats met 905.900 werknemers. Ook in die branche was er banenverlies in het afgelopen jaar.