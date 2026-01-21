Werkgeversclubs noemen vertragen Mercosur-deal onverstandig

DEN HAAG (ANP) - Het is "uiterst onverstandig" om de invoering van een handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse landen van de Mercosur verder te vertragen, vinden werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze reageren op de beslissing van het Europees Parlement om het Europees Hof de deal te laten beoordelen. Maar volgens de belangenbehartigers van het Nederlandse bedrijfsleven is het door de toenemende internationale spanningen belangrijk om een akkoord te sluiten met Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay.

"Juist nu moet de EU betrouwbare partnerschappen sluiten met gelijkgestemde regio's, zoals die in Zuid-Amerika", stellen de werkgeversclubs. "Het akkoord is niet alleen economisch van belang, maar versterkt ook de geopolitieke positie en weerbaarheid van Europa. Zo geeft het verdrag ons betere toegang tot kritieke grondstoffen, wat belangrijk is voor het verminderen van onze afhankelijkheid van China."

De grootste brancheorganisatie voor boeren en tuinders in Nederland, LTO, was juist kritisch op de Mercosur-deal. De landbouworganisatie zegt voorstander te zijn van vrijhandelsverdragen, maar dat het daarbij belangrijk is dat voor boeren uit Zuid-Amerika en Europa dezelfde productiestandaarden gelden.

"We maken bezwaar tegen de Mercosur-deal op het ontbreken daarvan", zegt een woordvoerder van LTO. "We begrijpen en onderschrijven dat het Europees Parlement oproept om daarop een zorgvuldige toetsing te laten plaatsvinden."