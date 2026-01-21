Privacytoezichthouder AP wil dat kabinet verzamelen data aanpakt

DEN HAAG (ANP) - De toezichthouder voor privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens, wil dat het komende kabinet meer doet tegen het massaal verzamelen van persoonsgegevens door bedrijven en overheden. Ook zou de overheid moeten zorgen voor veilige toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI), zegt de waakhond.

Technologie om persoonlijke informatie te verzamelen, aan elkaar te koppelen en te analyseren kan helpen bij het bestrijden van misdaad. Maar massasurveillance kan ook te ver gaan, en dan komen grondrechten van mensen in gevaar, waarschuwt de Autoriteit. Die wijst onder meer op het toeslagenschandaal. Ook zou het risico bestaan dat mensen door surveillance steeds minder gebruik durven te maken van hun recht om te demonstreren en hun mening te geven.

De AP wil ook dat Nederland minder afhankelijk wordt van grote buitenlandse techbedrijven. "Big tech is tegenwoordig net zo groot als staten. Tegenmacht is nodig, bijvoorbeeld door Europese cloudinitiatieven te ontwikkelen en te gebruiken", stelt de waakhond.

De Autoriteit heeft woensdag een brief gestuurd aan informateur Rianne Letschert. Zij leidt de gesprekken tussen D66, VVD en CDA over een nieuw kabinet. De organisatie vraagt de aanstaande coalitie om het budget te verdubbelen. De AP krijgt nu iets meer dan 50 miljoen euro per jaar, maar zegt al langer dat dit niet genoeg is. Dit jaar is ongeveer 69 miljoen euro nodig en volgend jaar 84 miljoen euro, aldus de toezichthouder. Die stelt dat de begroting in 2029 zou moeten zijn gestegen naar 114 miljoen euro, in plaats van 52 miljoen euro.