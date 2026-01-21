ECONOMIE
Waarom heeft Macron een zonnebril op?

Politiek
door Nina van der Linden
woensdag, 21 januari 2026 om 17:09
ANP-548132053
Een pilotenbril met blauwe spiegelglazen, Emmanuel Macron lijkt zo weggelopen uit een foute film. Waarom droeg de Franse president de bril tijdens zijn hele speech op het World Economic Forum in Davos?
Eerder zei hij de bril 'nog wel een tijdje te moeten dragen'. Volgens Le Parisien heeft de president een subconjunctivale bloeding, een gescheurd bloedvat in het oog. Vorige week was nog te zien dat hij inderdaad een bloeddoorlopen oog had. Het zou volgens Macron om een onschuldige oogkwaal gaan.
Oogarts Koen van Overdam van het Erasmus MC beaamt dat bij RTL Nieuws. "Zo'n bloeding kan spontaan ontstaan bijvoorbeeld door irritatie van het oog. De bloedvaten in het bindvlies, het beschermende laagje over het oogwit, kunnen dan knappen." Het moet uit zichzelf herstellen. Alleen oogdruppels kunnen een beetje helpen. Een zonnebril dus niet. "Die zal hij dragen om andere redenen, bijvoorbeeld om de aandacht van zijn boodschap niet af te leiden."
Het is inderdaad zoiets, aldus de Franse arts Jimmy Mohamed aan de Franse omroep RTL. "Macron koos voor deze stijl om esthetische redenen, omdat hij een publieke figuur is. Sommige mensen zouden kunnen denken dat hij ziek is. Om te voorkomen dat hij in die toestand gefotografeerd wordt, besloot hij een zonnebril te dragen. De bril beschermt zijn imago, maar niet echt zijn oog."
Bron: RTL Nieuws

