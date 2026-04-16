Werkloosheid in Nederland daalt licht naar 4 procent

DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid in Nederland is in maart licht gedaald naar 4 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In februari zat nog 4,1 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. Dat was het hoogste niveau in vier jaar.

In maart waren er 407.000 werklozen. Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden af met gemiddeld 1000 per maand. Het aantal mensen met betaald werk nam in dezelfde periode toe met gemiddeld 3000 per maand.

Naast het aantal werklozen zijn er 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken doordat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn.