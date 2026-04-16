Aantal doden in Oekraïne door Russische aanvallen blijft oplopen

KYIV (ANP/RTR) - Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de nacht van woensdag op donderdag minstens twaalf mensen om het leven gekomen. Dat melden de lokale autoriteiten donderdag.

In Kyiv kwamen ten minste vier mensen om het leven, waaronder een 12-jarig kind, door Russische raketaanvallen in verschillende wijken van de hoofdstad. Ook raakten volgens de Ukrainian State Emergency Service 21 mensen gewond.

In de zuidelijke stad Odesa kwamen bij nachtelijke drone- en raketaanvallen zes mensen om het leven, elf mensen raakten gewond. Dat meldt Serhiy ​Lysak, hoofd van het militaire bestuur van de stad, op Telegram. Infrastructuurvoorzieningen en een woongebouw raakten beschadigd.

Daarnaast zijn er volgens de Oekraïense autoriteiten bij raketaanvallen op Dnipro in het midden van het land twee dodelijke slachtoffers gevallen en zijn 27 mensen gewond geraakt.