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Werkloosheid opnieuw onveranderd op 4 procent

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid in Nederland is in september voor de tweede maand op rij onveranderd gebleven op 4 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juli steeg de werkloosheid nog tot 4 procent, van 3,8 procent in juni.
In september waren er 408.000 werklozen. Naast deze werklozen zijn er 3,2 miljoen mensen die recent niet naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken doordat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn en worden daarom niet tot de beroepsbevolking gerekend.
Volgens het CBS schommelt de niet-beroepsbevolking al vanaf begin 2023 rond de 3,2 miljoen en het aantal werkenden al bijna drie jaar rond de 9,8 miljoen. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen volgens het CBS met gemiddeld 5000 per maand toe en bleef het aantal mensen met betaald werk gelijk. De niet-beroepsbevolking nam de afgelopen drie maanden af met gemiddeld 2000 per maand.
Het aantal WW-uitkeringen steeg in september. Uitkeringsinstantie UWV telde eind vorige maand 197.100 uitkeringen, 1,2 procent meer dan in augustus. Er kwamen in september 24.600 nieuwe uitkeringen bij en er werden 22.200 uitkeringen beëindigd.
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