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CNN: VS overwegen inzet 'moeder aller bommen' in Iran

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran ontwikkeld dat ook de inzet van de zogeheten 'moeder aller bommen' bevat om infrastructuur voor energie en nucleaire installaties aan te vallen. Dit voor het geval dat president Donald Trump het bevel geeft om de aanvallen te hervatten net voor of net na de tussentijdse verkiezingen begin november. Dat zeiden "meerdere" ingewijden tegen CNN.
De moeder aller bommen is de GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, ofwel MOAB, de grootste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. De inzet ervan zou een aanzienlijke escalatie van het conflict met Iran tot gevolg hebben, schrijft CNN. Maar volgens de zender bestaan er twijfels over de effectiviteit ervan om Trumps strategische doelen te halen.
De president staat onder druk om een eind te maken aan de zeer onpopulaire oorlog.
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