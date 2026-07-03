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Werknemers Mercedes protesteren om bezuinigingen en banenverlies

Economie
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 7:41
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STUTTGART (ANP/DPA) - Duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vrijdag tegen de geplande bezuinigingen bij de Duitse autofabrikant, waarbij personeel onder meer langer moet werken tegen hetzelfde salaris. Ook wordt gedemonstreerd tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. Vakbond IG Metall heeft gewaarschuwd voor een "hete zomer" met acties in de autosector.
Ook is een eenmalige bonus voor personeel van Mercedes-Benz uitgesteld en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst, zo werd vorige maand bekend. Werknemers gaan nu actievoeren bij vestigingen van het bedrijf in Sindelfingen en Untertürkheim in de buurt van Stuttgart, net als in Rastatt, Kuppenheim, Bremen, Berlijn, Hamburg en Germersheim.
Verder organiseert IG Metall een bijeenkomst in Düsseldorf waar voorzitter Christiane Benner een toespraak zal houden. In de Duitse auto-industrie zijn tienduizenden banen verloren gegaan door de moeilijke marktomstandigheden.
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