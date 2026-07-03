Meer dan miljoen euro opgehaald via giro 5125 voor hulp Venezuela

DEN HAAG (ANP) - Via giro 5125 van het Rode Kruis is ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Dat heeft de hulporganisatie vrijdag bekendgemaakt. Het gironummer werd vorige week vrijdag geopend.

Het Rode Kruis roept op te blijven doneren. "De behoeften zijn enorm en de hulp zal nog maanden nodig zijn." Marij Zwart, waterexpert bij het Rode Kruis, waarschuwt voor het ontstaan van een mogelijk tweede crisis: "die van water, hygiëne en gezondheid. Zonder toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen kunnen ziektes zich razendsnel verspreiden. In combinatie met de warmte is dat extra gevaarlijk, zeker voor kinderen, ouderen en mensen die ziek of gewond zijn."

Volgens het Rode Kruis hebben de aardbevingen grote schade aangericht aan waterleidingen. Door medewerkers wordt onder meer bij een stadion in de zwaar getroffen kustplaats La Guaira gewerkt aan het herstellen van ingestorte waterpompen. "Door de watervoorziening te herstellen kunnen mensen weer douchen en naar het toilet. Dat is essentieel om verdere gezondheidsproblemen te voorkomen", zegt Zwart.

De aardbevingen van vorige week hebben aan zeker een paar duizend mensen het leven gekost. Tienduizenden zijn nog vermist. De afgelopen dagen was ook een Nederlands reddingsteam van USAR in Venezuela actief, maar dat vertrekt weer naar huis.