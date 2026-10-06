Er komen zelfrijdende bussen om leefbaarheid in de regio op te krikken: 'Best een beetje eng'

Nederland krijgt zelfrijdende bussen. Staatssecretaris Annet Bertram wil zo voorkomen dat het ov in de regio nog verder verschraalt. Dat gaat haar niet zonder slag of stoot af: ze vindt het zelf ook "een beetje eng".

Het kabinet trekt geld uit voor drie proeven met zelfrijdende bussen. Bertram (Infrastructuur & Waterstaat, CDA ) staat "voor alles open" om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. Volgens haar kan autonoom vervoer een volwaardig alternatief worden.

"Het is in het begin best een beetje eng, maar het is wel de toekomst. Ook om het personeelstekort in het ov op te helpen lossen." In Rotterdam rijdt sinds vorig jaar al een zelfrijdende bus die reizigers van een metrostation naar de luchthaven brengt.

Ruim 1100 haltes weg

De noodzaak is groot. Uit onderzoek van het ANP blijkt dat er de afgelopen zes jaar landelijk ruim 1100 haltes zijn opgeheven. Ander onderzoek laat zien dat reizen zonder auto in de regio steeds lastiger wordt:

- Bijna een derde van de ouderen kan binnen een halfuur geen ziekenhuis bereiken met het ov.

- Jongeren die voor school van het ov afhankelijk zijn, zijn steeds langer onderweg.

Vooral aan de randen van de stad , in dorpen en op het platteland is het probleem groot, bijvoorbeeld omdat buslijnen zijn verdwenen. Maar ook in grote steden zitten bussen en trams in de spits vol en rijden ze daarbuiten te vaak leeg rond. Veel reizigers vinden het ov bovendien te duur.

Eén centrale voor alle busjes

Naast zelfrijdende bussen wil Bertram centrales opzetten die al het publieke vervoer regelen, samen met gemeenten en provincies. Nu rijden er busjes achter elkaar naar dezelfde plekken, maar wel voor verschillende groepen, zoals leerlingenvervoer en WMO-vervoer.

Als voorbeeld noemt ze 'De Flex' in Zeeland. Reizigers kunnen daar tot 23.00 uur 's avonds telefonisch of via een app een rit boeken, voor de prijs van regulier ov. Ze worden afgezet op een vaste plek binnen 500 meter van hun huis. Wie buiten de bebouwde kom woont, wordt voor de deur afgezet.

Hop On-Hop Off

"Gebruikers zijn hartstikke enthousiast", aldus Bertram. Ze wijst ook op de 'Hop On'-bussen in Dordrecht, die in de spits mensen naar bedrijventerreinen vervoeren en in de daluren worden gebruikt voor WMO-vervoer.

Vanaf 2030 trekt het kabinet jaarlijks 300 miljoen euro uit voor betere bereikbaarheid in de regio. Hoeveel daarvan naar de nieuwe plannen gaat, is nog onbekend. Volgens Bertram moet het Rijk meer regie pakken en inzetten op innovatie. "Alleen maar extra geld investeren in regulier ov is de oplossing niet."

Buiten de spits reizen

Het kabinet wil reizigers ook stimuleren vaker buiten de spits te reizen. Bertram ziet daarbij een belangrijke rol voor het Rijk als werkgever. Recent viel het zomerabonnement op, waarmee reizigers voor 49 euro per maand onbeperkt in de daluren met de trein konden reizen. In 2027 komt de evaluatie daarvan. Bertram wil die gebruiken om na te denken over verdere plannen om het ov betaalbaar te houden.

Bertram schrijft dinsdag in twee brieven aan de Tweede Kamer hoe zij het tij wil keren.