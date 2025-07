Teken waren in juni extreem actief, en dit is waarom

Het aantal meldingen van tekenbeten was de afgelopen weken hoger dan in de afgelopen twee jaar. Begin juni, tijdens het Hemelvaartsweekend, nam het aantal meldingen "sterk toe" en die trend heeft zich doorgezet, meldt Nature Today.

Meer mensen werden in juni gebeten door een teek en dat komt waarschijnlijk doordat er toen regen viel na een droge periode. In totaal werden 3500 tekenbeten doorgegeven. Een derde werd opgelopen in de tuin. De meeste mensen geven aan gebeten te zijn tijdens het wandelen, gevolgd door tuinieren.

Vochtigheid

Door de regen liepen de teken minder risico op uitdroging en gingen ze weer op zoek naar bloed. Nature Today berichtte hier destijds over en daarom hebben de onderzoekers rekening gehouden met een toename in het aantal meldingen door media-aandacht. Maar bij een groep trouwe melders die wekelijks aangeeft wel of niet gebeten te zijn, liep een kwart de afgelopen weken een tekenbeet op. Dat is "flink hoger" dan in de voorgaande twee jaren.

Nature Today meldt dat de afgelopen dagen mogelijk minder mensen door teken gebeten zijn door de zeer hoge temperaturen. Hoe de rest van de zomer eruitziet, valt nog niet te zeggen. Als er geen regen valt, kan het aantal tekenbeten afnemen, maar als het regelmatig regent, kan het aantal meldingen van beten "wel eens hoog blijven", aldus de onderzoekers op Nature Today.