ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wingtech waarschuwt voor langere onzekerheid rond Nexperia

Economie
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 15:22
anp110226148 1
JIAXING (ANP) - De beslissing van de ondernemingskamer over Nexperia verlengt "een periode van aanzienlijke onzekerheid" rond de chipmaker, stelt het Chinese moederbedrijf Wingtech. Rechters van de ondernemingskamer besloten dat er een onderzoek moet komen naar Nexperia, omdat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan het juiste beleid bij het bedrijf. Daarmee blijft ook een maatregel in stand waardoor Wingtech als aandeelhouder op afstand wordt gezet bij de besluitvorming over Nexperia.
Wingtech, opgericht door de Chinese zakenman Wing Zhang, zegt de beschikking van de ondernemingskamer te betreuren. Wel is het bedrijf tevreden dat de ondernemingskamer onafhankelijke onderzoekers opdracht geeft om ook naar het handelen van Europese bestuurders te kijken.
"Wingtech zal zich blijven inzetten voor het herstel van zijn volledige aandeelhoudersrechten via alle beschikbare juridische middelen, in overeenstemming met het toepasselijke recht en het publiek internationaal recht", meldt het bedrijf.
De ondernemingskamer zette Wingtech in oktober al voorlopig op afstand en schorste Wing Zhang als topman van Nexperia. Ingrepen van hem bij Nexperia gaven volgens rechters genoeg reden om te twijfelen aan zijn beleid. Maar volgens Wingtech zal een onderzoek aantonen dat maatregelen die de Chinese eigenaar nam, passend waren.
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

ANP-543120011

Gek genoeg geeft deze activiteit een stimulans aan je relatie

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 08.11.07

Glennis Grace weer in gevecht. Dit keer met een wandelstok

shutterstock_2682085887

Waarom kinderen daders worden en wat mannen als Epstein drijft

ANP-543105577

Waarom begaafde kinderen lang niet altijd de top halen

Loading