Wingtech waarschuwt voor langere onzekerheid rond Nexperia

JIAXING (ANP) - De beslissing van de ondernemingskamer over Nexperia verlengt "een periode van aanzienlijke onzekerheid" rond de chipmaker, stelt het Chinese moederbedrijf Wingtech. Rechters van de ondernemingskamer besloten dat er een onderzoek moet komen naar Nexperia, omdat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan het juiste beleid bij het bedrijf. Daarmee blijft ook een maatregel in stand waardoor Wingtech als aandeelhouder op afstand wordt gezet bij de besluitvorming over Nexperia.

Wingtech, opgericht door de Chinese zakenman Wing Zhang, zegt de beschikking van de ondernemingskamer te betreuren. Wel is het bedrijf tevreden dat de ondernemingskamer onafhankelijke onderzoekers opdracht geeft om ook naar het handelen van Europese bestuurders te kijken.

"Wingtech zal zich blijven inzetten voor het herstel van zijn volledige aandeelhoudersrechten via alle beschikbare juridische middelen, in overeenstemming met het toepasselijke recht en het publiek internationaal recht", meldt het bedrijf.

De ondernemingskamer zette Wingtech in oktober al voorlopig op afstand en schorste Wing Zhang als topman van Nexperia. Ingrepen van hem bij Nexperia gaven volgens rechters genoeg reden om te twijfelen aan zijn beleid. Maar volgens Wingtech zal een onderzoek aantonen dat maatregelen die de Chinese eigenaar nam, passend waren.