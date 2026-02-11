ECONOMIE
Luchtruim El Paso na korte sluiting weer open

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 15:24
WASHINGTON (ANP) - Het luchtruim boven El Paso is onverwacht snel weer geopend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA kondigde aan dat er om "speciale veiligheidsredenen" tien dagen niet gevlogen mocht worden, maar kwam daar een paar uur later op terug.
"De tijdelijke sluiting van het luchtruim boven El Paso is opgeschort. Er is geen dreiging voor de burgerluchtvaart. Alle vluchten worden weer hervat zoals normaal", staat in een kort bericht op X. Er staat geen uitleg bij waarom het luchtruim dichtging en ook niet waarom het zo snel weer heropend is.
El Paso ligt in de staat Texas, tegen de grens met Mexico.
