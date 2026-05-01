Duitsland stuurt 21 brandweerwagens naar Nederland

Samenleving
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 7:01
BONN (ANP) - De Duitse brandweer stuurt vrijdag 21 voertuigen met 67 mensen naar Nederland om te helpen bij het blussen van de natuurbranden. De gespecialiseerde eenheden komen uit de steden Düsseldorf, Leverkusen, Bonn, Königswinter en Ratingen.
Het konvooi bestaat uit zowel brandweermensen als ondersteuners. Het is nog niet bekend waar ze worden ingezet, maar waarschijnlijk gaan de Duitsers eerst naar Oirschot in Noord-Brabant. Daar woedt sinds donderdag een brand op een militair oefenterrein. Ongeveer 65 hectare natuur is verbrand. Het vuur is sinds donderdagavond onder controle, maar het nablussen is nog gaande.
Nederland heeft voor het eerst om hulp uit het buitenland gevraagd bij het bestrijden van natuurbranden. De Duitse brandweer heeft in de afgelopen jaren geholpen bij bosbranden in Griekenland, Frankrijk en Spanje. Ook Frankrijk stuurt ondersteuning en de Belgische brandweer heeft donderdag geholpen bij het bestrijden van een natuurbrand in de buurt van Weert en Budel.
