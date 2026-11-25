LONDEN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij easyJet heeft een flink lagere jaarwinst in de boeken gezet. De Britse budgetmaatschappij blijft de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten merken. Daardoor liepen de brandstofkosten op en was er een zwakkere vraag naar reizen.

Eerder meldde de budgetmaatschappij al dat de boekingen voor de zomerperiode achterbleven in vergelijking met vorig jaar. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt volgens easyJet voor onzekerheid bij reizigers.

De omzet steeg over het afgelopen gebroken boekjaar, dat liep tot eind september, met 6 procent tot 10,7 miljard pond. Dat is omgerekend zo'n 12,7 miljard euro. De winst voor belastingen kelderde van 658 miljoen pond naar 24 miljoen pond. De luchtvaartmaatschappij was 11 procent meer kwijt aan brandstof dan vorig jaar.

EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management. De verwachting is nog steeds dat de overname aan het eind van het eerste kwartaal van 2027 is afgerond.