PARIJS (ANP/AFP) - De Franse tennisser Arthur Rinderknech vecht de beschuldiging aan dat hij een dopingcontrole heeft geweigerd. De nummer 57 van de wereld ontkent in een bericht op Instagram dat hij iets fout heeft gedaan.

De tennisser reageerde op een bericht in de Franse sportkrant L'Équipe, waarin stond dat hem een schorsing van vier jaar boven het hoofd hangt, omdat hij in juni een dopingcontrole zou hebben geweigerd. "Ik ben op de hoogte van de berichten over de vermeende weigering van een dopingcontrole, een zaak die volgens de International Tennis Integrity Agency (ITIA) strikt vertrouwelijk had moeten blijven", schreef de 31-jarige Rinderknech op Instagram.

"Ik heb de ITIA inmiddels laten weten dat ik de beschuldiging ontken. Daarnaast heb ik verzocht om de zaak te laten behandelen en beoordelen door een onafhankelijk tribunaal; dat is mijn recht. Ik heb nog nooit verboden middelen gebruikt; alles wat ik heb bereikt, is het resultaat van hard werken en een integere werkwijze."