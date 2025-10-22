Acties bij debat in Utrecht zonder grote ongeregeldheden verlopen

UTRECHT (ANP) - De demonstraties rond de komst van FVD'er Thierry Baudet bij een debat in Utrecht woensdagavond zijn zonder grote ongeregeldheden verlopen. Het debat werd om veiligheidsredenen verplaatst van de binnenstad naar de campus Utrecht Science Park. Dat gebeurde toen duidelijk werd dat Baudet erbij zou zijn.

Een kleine vijftig demonstranten die tegen deelname van de FVD'er waren, verzamelden zich woensdagavond bij de campus. Bij de aankondiging van de actie stond dat de universiteit door Baudet uit te nodigen "niet alleen genocide faciliteert, maar ook fascisme". Ook kwamen er zo'n vijftien tegendemonstranten op af.

De groep voor de komst van Baudet dunde tijdens de actie uit. Dat leidde tot gejoel van de demonstranten. Rond 22.00 uur waren de laatste tegendemonstranten vertrokken.

Beveiliging

De politie stond tussen de twee groepen in en moest een demonstrant tegenhouden die richting de tegendemonstranten ging. Ook werd er vuurwerk gegooid. Er klonken leuzen als "1, 2, 3, 4 wij willen geen fascisten hier, 5, 6, 7, 8 gooi de nazi's in de gracht", "toen niet, nu niet, nooit meer fascisten" en "Wij zijn Nederland". De demonstranten hadden onder meer een antifavlag bij zich en de tegendemonstranten een Nederlandse vlag.

Het debat op de campus is inmiddels afgelopen. Aan het begin van de discussieavond zei Baudet dat hij "niet in zijn eentje" was, maar met twaalf man beveiliging om "überhaupt te kunnen spreken". Spottend zei hij dat het "echte gevaar" van extreemrechts komt.