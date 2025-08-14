België steekt bijna een miljard in nieuwe militaire datacentra

BRUSSEL (ANP) - België gaat verspreid over het hele land nieuwe militaire datacentra bouwen, melden De Tijd en RTL Info. De regering van Bart De Wever zou daar 965 miljoen euro voor hebben vrijgemaakt.

De nieuwe centra moeten de digitale weerbaarheid van België versterken. Ze moeten bijvoorbeeld militaire operaties kunnen ondersteunen door data van drones, satellieten en gevechtseenheden op te slaan.

De centra komen op meerdere beveiligde locaties, zodat het direct op te vangen is als er een uitvalt. Een bron van het ministerie van Defensie zegt tegen De Tijd dat ook andere overheidsdiensten de datacentra kunnen gebruiken. Daardoor zou België minder afhankelijk worden van buitenlandse aanbieders.