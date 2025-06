Winst voor AEX, Basic-Fit hoger na overnamegeruchten

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met winst het weekend ingegaan, mede geholpen door de nieuwe recordstanden op Wall Street. Bij de bedrijven op het Damrak stond fitnessketen Basic-Fit in de schijnwerpers door overnamegeruchten.

Basic-Fit ging 4,7 procent omhoog in de MidKap. Volgens de Belgische zakenbank KBC Securities zou het Amerikaanse Planet Fitness interesse hebben in een overname van het in Hoofddorp gevestigde Basic-Fit, dat in 2016 naar de Amsterdamse beurs ging. Basic-Fit is actief in zes Europese landen met in totaal 1616 sportclubs en bijna 4,5 miljoen leden.

De AEX eindigde met een plus van 1 procent op 920,14 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 907,00 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 1,7 procent. De FTSE 100 in Londen boekte een winst van 0,7 procent.