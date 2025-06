DEN HAAG (ANP) - Rosanne Hertzberger keert namens NSC terug in de Tweede Kamer. Ze volgt haar partijgenoot Daniëlle Jansen op, die minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is geworden. Ze zegt dat ze terugkeert omdat NSC niet meer met de PVV in een coalitie zit.

Hertzberger werkte sinds haar vertrek als Kamerlid als directeur bij het wetenschappelijk bureau van NSC. Die functie legt ze voorlopig neer.