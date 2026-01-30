Winst voor AEX, verlichtingsbedrijf Signify keldert in MidKap

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst het weekend ingegaan, geholpen door plussen voor de chipfondsen Besi, ASMI en ASML. In de MidKap was verlichtingsbedrijf Signify een opvallende verliezer na bekendmaking van tegenvallende kwartaalresultaten en een reorganisatie waarbij honderden banen worden geraakt.

Signify kelderde ruim 17 procent bij de middelgrote fondsen op het Damrak. Het bedrijf zag de omzet afgelopen kwartaal dalen en verwacht dat de moeilijke marktomstandigheden ook dit jaar aanhouden. Door de banenreductie verdwijnen in Nederland 150 arbeidsplaatsen, aldus Signify. De reorganisatie moet leiden tot een kostenbesparing van 180 miljoen euro.

De AEX sloot 0,5 procent hoger op 1001,65 punten. Daarmee werd de grens van 1000 punten weer overschreden. Besi, ASMI en ASML wonnen tot 2 procent na de koersverliezen van de voorgaande dagen. De MidKap daalde 0,7 procent tot 983,06 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,9 procent.