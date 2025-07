Winst voor zeevissers, maar vlootvernieuwing blijft nodig

WAGENINGEN (ANP) - Nederlandse zeevissers hebben vorig jaar onder de streep winst behaald, maar het is niet genoeg om de vlootvernieuwing te bekostigen die hard nodig is. Dat stelt Wageningen University Research (WUR), dat jaarlijks cijfers over de visserijsector presenteert.

De kottervisserij schreef groene cijfers, met een positief nettoresultaat van ongeveer 15 miljoen euro. Een jaar eerder werd nog een verlies in de boeken gezet door vissers die dit soort schepen gebruiken. De garnalenvisserij behaalde ruim 7 miljoen euro winst.

Het aantal kotters nam licht af: van 216 naar 212 schepen. Twintig jaar geleden telde de vloot nog 367 kotters. De opbrengsten van de kottervloot zijn vorig jaar toegenomen. Met name in de garnalenvisserij lag de opbrengst met 69 miljoen euro bijna driekwart hoger dan een jaar eerder. De aanvoer van garnalenvissers verschilt sterk per jaar, leggen de onderzoekers uit.

Zorgen

Voor mosselkwekers was het een minder goed jaar. De mosselkweek heeft het afgelopen seizoen afgesloten met een geschat verlies van 12 miljoen euro, waar een jaar eerder nog 6 miljoen euro winst werd geboekt. De opbrengst en aanvoer van mosselen daalde, terwijl de prijs per kilo maar licht steeg.

Een jaar geleden sprak de WUR zorgen uit over de visserijsector en benadrukte het instituut dat snel actie nodig is om te voorkomen dat de Nederlandse visserij verdwijnt. Hoewel de cijfers dit jaar beter zijn, zijn die zorgen niet verdwenen. "De gemiddelde leeftijd van de kotters is hoog, waardoor er nauwelijks nog op de schepen wordt afgeschreven", lichten de onderzoekers toe. "Het positieve resultaat in 2024 is onvoldoende om de noodzakelijke vlootvernieuwing te financieren."

Het gebrek aan financiële ruimte en onzekerheid op de lange termijn belemmeren volgens de WUR investeringen in innovatie, modernisering en vernieuwing van de vloot. "De vloot veroudert daardoor verder."