Van Gerwen klopt Van Veen in kwartfinale Premier League

BRIGHTON (ANP) - Darter Michael van Gerwen heeft in de tiende speelronde van de Premier League Gian van Veen verslagen. De 36-jarige Brabander zette zijn landgenoot in Brighton met 6-4 aan de kant.

Later op donderdag treft Van Gerwen in de halve finale de Engelsman Stephen Bunting, die verraste met een zege op Luke Littler (6-4). De andere halve finale gaat tussen de Welshman Jonny Clayton en de Noord-Ier Josh Rock.

Littler leidde na negen speelronden in de Premier League met 21 punten. Van Gerwen en Van Veen begonnen de speelronde in Brighton als nummers 4 en 5 met respectievelijk 13 en 12 punten.