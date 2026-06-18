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Winsten op Wall Street na ondertekening voorlopig vredesakkoord

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 22:19
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met winsten gesloten na de ondertekening van een voorlopig vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. De aankondiging dat de Straat van Hormuz opengaat voor al het scheepsverkeer verlichtte de zorgen over oplopende inflatie enigszins. SpaceX behoorde bijna een week na zijn beursdebuut tot de verliezers.
De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 51.564,70 punten. De S&P 500 won 1,1 procent tot 7500,58 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq steeg 1,9 procent tot 26.517,93.
In de nacht van woensdag op donderdag ondertekenden de VS en Iran hun vredesafspraken. Ze beloofden de komende zestig dagen een definitief akkoord uit te onderhandelen. In die periode zou Iran schepen zonder vergoeding laten varen door de Straat van Hormuz, een zeestraat waar veel olie en gas uit de Golfregio de wereldmarkten opgaat. De Verenigde Staten bevestigden dat ze hun blokkade van Iraanse zeehavens opheffen.
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