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Cuba presenteert lijst maatregelen voor hervormen economie

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 22:53
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HAVANA (ANP/RTR) - De Cubaanse premier Manuel Marrero heeft ingrijpende maatregelen gepresenteerd voor het hervormen van de Cubaanse economie. Die werden aangekondigd nadat de Verenigde Staten het land onder druk zetten door sancties op te leggen.
De voormalige president Raúl Castro sprak zijn steun uit voor de hervormingen. Als onderdeel daarvan moeten bedrijven, banken en de vastgoedsector worden geprivatiseerd. Op dit moment gaat de staat daarover in het communistische land. De in totaal 175 maatregelen moeten nog worden goedgekeurd door het parlement.
De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen individuen, onder wie de familie van Castro en president Miguel Díaz-Canel, en Cuba als geheel. Daardoor raakte het land, dat er economisch al niet goed voor stond, nog verder in de problemen. Díaz-Canel zei dat de hervormingen daarom dringend en noodzakelijk zijn.
De VN zijn kritisch op de sancties. Die zouden vooral de meest kwetsbare mensen raken en levens in gevaar brengen.
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