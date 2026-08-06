ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Winstsprong Nintendo door Amerikaanse belastingmeevaller

Economie
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 10:13
anp060826094 1
KYOTO (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Nintendo heeft bijna de helft meer winst geboekt in het afgelopen kwartaal. Het Japanse gamebedrijf kende een meevaller door een teruggave van invoerrechten door de Verenigde Staten. Daarnaast profiteerde het bedrijf van de opbrengsten van twee nieuwe spellen voor zijn populaire Switch 2, de nieuwste spelcomputer van het merk.
Veel bedrijven kregen geld terug nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de wereldwijde importheffingen van president Donald Trump ongeldig had verklaard. De kosten van Nintendo daalden met 300 miljoen dollar, zo'n 260 miljoen euro.
Nintendo boekte in het afgelopen kwartaal een nettowinst van 147,4 miljard yen, omgerekend ruim 800 miljoen euro. Dat is 50 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet was met 517,8 miljard yen bijna 10 procent lager dan vorig jaar, toen er ruim 570 miljard yen werd omgezet.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp050826179 1

Bol.com heeft je klantgegevens laten lekken. Dit is wat je moet doen

176928602_m

Brood hoeft maar 4 ingrediënten te hebben, maar dit zit er écht in jouw supermarkt-boterham. Is dat erg?

unnamed 123

Je zonnepanelen wekken overdag stroom op. Zo gebruik je die energie ook 's avonds.

atoomagentschap iaea vindt mijnen bij kerncentrale zaporizja1690259375

Zóveel duurder wordt stroom in Nederland nu kerncentrales in Europa stilliggen door de droogte — en dit merk je vooral met een dynamisch contract

186661825_m

Scheiden rond je pensioen: zoveel verlies je écht aan ouderdomspensioen — en dit verandert er binnenkort

306692963_m

Worden we echt massaal dommer? Dit zegt de wetenschap

Loading