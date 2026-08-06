Winstsprong Nintendo door Amerikaanse belastingmeevaller

KYOTO (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Nintendo heeft bijna de helft meer winst geboekt in het afgelopen kwartaal. Het Japanse gamebedrijf kende een meevaller door een teruggave van invoerrechten door de Verenigde Staten. Daarnaast profiteerde het bedrijf van de opbrengsten van twee nieuwe spellen voor zijn populaire Switch 2, de nieuwste spelcomputer van het merk.

Veel bedrijven kregen geld terug nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de wereldwijde importheffingen van president Donald Trump ongeldig had verklaard. De kosten van Nintendo daalden met 300 miljoen dollar, zo'n 260 miljoen euro.

Nintendo boekte in het afgelopen kwartaal een nettowinst van 147,4 miljard yen, omgerekend ruim 800 miljoen euro. Dat is 50 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet was met 517,8 miljard yen bijna 10 procent lager dan vorig jaar, toen er ruim 570 miljard yen werd omgezet.